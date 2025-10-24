Modifiche alla circolazione dei treni per lavori di potenziamento all’infrastruttura ferroviaria calabrese

Per consentire interventi di potenziamento infrastrutturale da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) fra le stazioni di Vibo Pizzo e Mileto e lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Lamezia – Catanzaro Lido, sono previste modifiche alla circolazione ferroviaria dal 25 ottobre e fino al 30 aprile 2026 sulla Tirrenica, sulla via Tropea, fra Lamezia e Catanzaro Lido e tra Villa San Giovanni e Melito Porto Salvo.

Saranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Lamezia-Catanzaro Lido tra le stazioni di Lamezia e Marcellinara, e di upgrade infrastrutturale fra le stazioni di Vibo Pizzo e Mileto, all’interno della galleria Francica. Questi ultimi interventi consistono nell’adozione di un nuovo standard costruttivo per il binario, denominato “Ballastless”, che, anziché poggiare sulla massicciata tradizionale, poggia su piattaforme rigide prefabbricate. In tal modo, oltre a ottenere una significativa riduzione delle attività manutentive, sarà adeguata la sagoma della galleria, in prospettiva del potenziamento del sistema di trasporto combinato merci su rotaia, nell’ambito del corridoio Scandinavo – Mediterraneo.

L’investimento complessivo dei lavori è di oltre 60 milioni di euro, con fondi PNRR.