Modificato il piano vaccinale per gli over 80 nel Vibonese: il nuovo calendario (date e paesi)

L’Asp di Vibo Valentia comunica che a seguito di alcune criticità, inerenti la compilazione non esaustiva della modulistica da parte dei medici di Medicina generale ed emerse nella prima giornata (9 marzo 2021) di attuazione del piano di vaccinazione degli anziani over 80 (in cui sono stati inoculati circa 850 dosi di vaccino presso le diverse aggregazioni territoriali), si rende necessario modificare leggermente il programma di vaccinazione come di seguito specificato.

Tali modifiche consentiranno di perfezionare alcuni meccanismi operativi tra i soggetti istituzionali (sindaci), i medici di Medicina generale e gli operatori sanitari e amministrativi (medici, farmacisti, infermieri, operatori CUP) dell’Azienda sanitaria.

È stato inviato ai sindaci, da parte dell’Asp di Vibo Valentia, l’elenco degli over 80 che devono essere vaccinati secondo il calendario indicato.

IL CALENDARIO

Sabato 13/03/2021 ore 9/19 – vaccinazione di n. 252 Anziani over 80 – presso sede di Nicotera (Nicotera, Ioppolo, Limbadi);

Martedì 16/03/2021 ore 9/14 – vaccinazione di n. 142 Anziani over 80 – presso Ricadi e Spilinga;

