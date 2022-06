Moda Movie 2022: alla conduttrice Francesca Russo lo Special Award Comunicazione e Turismo

Nell’edizione che si è appena conclusa, lo Special Award Comunicazione e Turismo è stato assegnato all’autrice e conduttrice televisiva Francesca Russo, che ha ricevuto il premio durante la serata Evento Cinema, svoltasi il 12 giugno a Villa Rendano, dalle mani della presidente della VI Commissione consiliare Turismo della Regione Calabria Katya Gentile, la quale si è detta “orgogliosa di premiare una donna, una professionista che incarna perfettamente i valori della nostra terra e che ha deciso di rimanere in Calabria e con il suo lavoro valorizzarne le bellezze e peculiarità”. Da sempre promotore convinto della sua terra, giunti alla 26ma edizione Sante Orrico, ideatore e direttore artistico del festival Moda Movie, ha voluto per la prima volta istituire un premio dedicato al turismo e alla comunicazione. Un riconoscimento destinato a coloro che si sono distinti nell’attività di valorizzazione della Calabria. Da dieci anni Francesca Russo racconta e promuove la Calabria e le sue bellezze attraverso programmi di successo su alcune emittenti regionali. Volto femminile di Esperia tv, con il programma “Le Avventure di Athēnâ” ci porta alla scoperta di una Calabria inesplorata tra realtà naturali e imprenditoriali virtuose esportando il marchio Calabria in giro per il mondo.