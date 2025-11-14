Misure SRA: oltre 9 milioni e mezzo agli agricoltori calabresi da Arcea

Ammonta a 9.513.520,29 euro l’importo complessivo liquidato oggi da Arcea a favore degli agricoltori calabresi, nell’ambito delle misure a superficie del Piano strategico della Pac (Psp) 2023–2027.

A darne comunicazione è l’assessore regionale all’Agricoltura, Risorse agroalimentari e Forestazione, Gianluca Gallo, che sottolinea come “il provvedimento rappresenti un ulteriore passo avanti nel percorso di efficienza amministrativa e di tempestivo sostegno economico alle imprese agricole del territorio”.

“La capacità di Arcea di procedere con pagamenti regolari e consistenti –aggiunge Gallo – è il risultato di un lavoro sinergico tra Regione e struttura agenziale, orientato a garantire certezze finanziarie e operatività al comparto primario calabrese, in una fase strategica per la programmazione e la sostenibilità delle attività agricole”.

Le risorse liquidate si riferiscono alle seguenti misure:

SRA 01 – euro 6.107.292,4; SRA 13 – euro 500.469,48; SRA 30 – euro 2.905.758,40.

Il pagamento, disposto con il decreto Psp n. 24, riguarda gli anticipi 2025 relativi alle domande di pagamento ammesse, i cui importi rientrano tra il 20% e l’85% del contributo richiesto, in conformità con quanto previsto dalla normativa comunitaria.

Nell’elenco delle domande liquidate sono comprese anche quelle estratte a campione, per le quali la regolamentazione europea consente il pagamento del solo anticipo, in attesa della conclusione delle attività di controllo. Sono state invece escluse le domande con anomalie bloccanti, in relazione alle quali Arcea provvederà a rendere disponibili gli elenchi specifici ai Centri di assistenza agricola (Caa), al fine di consentire la verifica delle posizioni interessate.