Mister Polimeni: ”Reggio Calabria l’arma in più, la mia Domotek sa lottare”

E’ una Domotek Volley Reggio Calabria che sa lottare.

5 punti in due partite.

Non è stato per niente facile battere la resistenza dell’agguerrita Rinascita Lagonegro.

Nell’analisi di mister Antonio Polimeni: “E’ stata una partita combattutissima. Lagonegro è un’ottima squadra, l’ha dimostrato alla prima di campionato e anche qui. Abbiamo lottato e vinto contro un grande avversario.

In questa Serie A3 ci sono squadre con valori importanti: Lagonegro è una di queste.

Nel primo set si sono espressi al massimo in ogni fondamentale, non ci hanno fatto mettere un pallone a terra e noi in contrattacco abbiamo faticato tantissimo.

Poi siamo saliti di livello, con la forza del gruppo ed abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico. È stato un peccato non aver chiuso il quarto set, nel quale eravamo in vantaggio di 2, ma bisogna dare anche merito a Lagonegro che ha sofferto la defezione di Cantagalli, sebbene chi sia sceso in campo ha fatto bene. Abbiamo faticato per tanti tratti del match anche nell’essere incisivi in battuta. Acquisita sicurezza a metà secondo set, abbiamo fatto qualcosa di importante in tutti i fondamentali. Loro per un set e mezzo non hanno sbagliato niente, questo la dice lunga sul valore di questa squadra che a mio avviso si troverà sicuramente nelle zone alte di questo girone difficilissimo”.

“La difficoltà – rimarca il mister amaranto – era mettere nella testa dei giocatori il fatto che il quarto set perso in quel modo non era una disfatta, ma un’opportunità di vincere al tie-break. C’erano facce dispiaciute, sono ragazzi che ci mettono il cuore, specialmente al cospetto di un pubblico caloroso ed accogliente come il nostro.

Ripresa fiducia, c’era stanchezza, ma siamo riusciti a essere efficaci nelle due rotazioni preparate in un certo modo e abbiamo terminato vincendo questa contesa che ha un valore molto importante. Battere Lagonegro è un grosso risultato. Sono entusiasta per la risposta del pubblico, dei risultati importanti che la Reggio Calabria sportiva stia vivendo“.