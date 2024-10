Mister Polimeni: “A Modica è stato un match intenso, la Domotek Volley ha vinto con la testa”

Foriera di ottimismo la prima uscita ufficiale della Domotek Volley Reggio Calabria



La vittoria 1-3 a Modica ha portato con sé il primo storico successo in Serie A3.

I reggini ritorneranno in campo domenica alle 18 al PalaCalafiore per affrontare l’insidiosa Rinascita Lagonegro.

Mister Polimeni, a quarantotto ore dalla fine della contesa iniziale, la commenta con queste parole:

“Partita ad alto tasso d’intensità. Non poteva essere diversamente: la posta in palio, infatti, trattandosi dell’esordio in campionato, era altissima.

Si lotta per il punto, si lotta per la vittoria.

La Serie A3 è un campionato difficilissimo.

Ogni partita sarà un battaglia.

Ho visto anche qualche altra partite: tutte sono state molto equilibrate e noi dobbiamo mettere in preventivo questo aspetto così importante per il buon esito della stagione”.

Cosa ti è rimasto impresso del match inaugurale?

“Un confronto faticoso, particolarmente impegnativo, ma dovremo farci il callo: sarà sempre così, da qui alla fine del torneo.

E’ una categoria che non ammette mezze misure, o playoff o playout. Dobbiamo rimanere concentrati.

E’ stata una vittoria più mentale che tecnica o fisica.

Siamo stati bravi nel tenere botta, nonostante qualche errore di troppo al servizio.

E’ chiaro che, quando alcuni giocatori scendono in campo con caparbietà e capacità, il livello tecnico cresce in maniera prorompente“.

Siamo alle prime schermaglie: come valuti i tuoi ragazzi?

“Dispongo di un team fantastico e molto solido.

Ci aiutiamo a vicenda.

Contano gli equilibri e tutto sta riuscendo al meglio”

Domenica prossima si scende in campo al PalaCalafiore: cosa ti attendi?

L’anno scorso siamo stati molto seguiti.

Abbiamo bisogno del nostro pubblico: non è un campionato facile. Saranno tutte battaglie sportive.

Ci sono due-tre squadre che emergono e la prossima avversaria Lagonegro è una di queste”.