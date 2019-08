Miss Italia torna a Vibo Valentia. Domenica 11 agosto alle 21:30, infatti, la frazione di Vibo Marina sarà il teatro della tappa regionale di “Miss Miluna Calabria”, la vincitrice della tappa conquisterà l’accesso alle pre-finali nazionali.

L’evento avrà luogo nella splendida cornice del porto. Il concorso di bellezza torna, dunque, a Vibo dopo alcuni anni per volere del sindaco Maria Limardo e dell’Amministrazione comunale con l’impegno particolare del consigliere comunale delegato allo Sport Rino Putrino.

La Prima Cittadina ha ricordato come la città capoluogo sia stata grande protagonista della kermesse di bellezza diretta oggi da Patrizia Mirigliani, allorquando Vibo fu sede nazionale del concorso nel biennio 1972-73. Madrina della serata sarà la modella e show-girl Claudia Trieste, Miss Italia 1997, nata a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, ma con momenti importanti della sua giovinezza trascorsi con i nonni paterni a Nicotera, nel Viboense. L’organizzazione è della Carli Fashion Agency, mentre l’evento è stato reso possibile anche grazie alla proficua collaborazione instaurata con alcuni stakeholders del territorio. A partire dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia presieduta da Nuccio Caffo con la quale il Comune ha intessuto un proficuo rapporto di compartecipazione.