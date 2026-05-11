Mirko Tassone vince l’ottava edizione del Premio nazionale letterario di narrativa e poesia “Andrea Ferraro”

Il serrese Mirko Tassone si è aggiudicato l’ottava edizione del Premio nazionale letterario di narrativa e poesia “Andrea Ferraro”. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 15 maggio prossimo nella prestigiosa cornice del Salone Internazionale del Libro di Torino, ovvero la più importante fiera dell’editoria in Italia e una delle principali manifestazioni culturali in Europa.

Al concorso articolato in due distinte aree – una dedicata a narrativa e saggistica (romanzi, racconti, saggi, racconti brevi, narrativa per infanzia e ragazzi, biografie) e una riservata alla poesia – hanno partecipato scrittori provenienti da tutt’Italia.

Mirko Tassone ha conquistato il gradino può alto del podio nella categoria narrativa, con un volume di racconti inediti dal titolo “L’orologio a polvere”.

Il libro raccoglie una serie di racconti il cui filo conduttore è il tempo. Non a caso, il titolo richiama la clessidra la cui sabbia offre la dimensione plastica del lento e inarrestabile defluire del tempo. Alcuni dei racconti hanno come sfondo la cittadina della Certosa.