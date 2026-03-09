Mirai”, presentata la nuova edizione del progetto rivolto agli studenti calabresi

Presentata, oggi, nel corso di una conferenza stampa alla Cittadella regionale a Catanzaro, la nuova edizione del progetto “Mirai”, promosso dal dipartimento regionale Lavoro, Imprese e Aree produttive.

“Mirai”, già avviato nei mesi scorsi e attualmente in corso nelle scuole calabresi, è rivolto agli studenti delle classi IV e V delle scuole secondarie di secondo grado della Regione Calabria. Coinvolge direttamente studenti, docenti e dirigenti scolastici in un percorso di orientamento e confronto con istituzioni e realtà del territorio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare gli studenti ai temi delle politiche attive del lavoro, dell’orientamento, dell’autoimprenditorialità e dello sviluppo delle competenze trasversali e metodologie didattiche innovative necessarie per affrontare le nuove sfide del mondo del lavoro.

Il progetto si caratterizza per l’utilizzo di metodologie didattiche innovative e non convenzionali per il quale elementi strategico sono gli interventi di orientamento realizzati dai Centri per l’impiego (Cpi) direttamente nelle scuole aderenti.

Sono intervenuti all’iniziativa l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Calabrese, l’assessore all’Istruzione, Eulalia Micheli, il direttore generale del dipartimento, Fortunato Varone, i dirigenti regionali di settore Bruno Zito (Potenziamento Cpi) e Sergio Tassone (Sviluppo delle competenze), il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, Franca Falduto dell’Ufficio scolastico regionale, la direttrice regionale Inail Calabria, Teresa Citraro, la dirigente del Compartimento Polizia stradale per la Calabria, Rosanna Ferranti, il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, il presidente di Unioncamere Calabria, Pietro Falbo.

Hanno partecipato anche gli studenti, insieme ai loro dirigenti scolastici e docenti, che hanno raccontato le esperienze vissute nelle ultime settimane con il progetto “Mirai”.

Presenti, inoltre, i responsabili dei Centri per l’Impiego e del Collocamento mirato.

Nel suo intervento l’assessore Calabrese ha spiegato che “Il progetto ‘Mirai’ rappresenta un investimento concreto sul futuro dei nostri giovani.

Attraverso un percorso innovativo che unisce orientamento, formazione digitale e metodologie di apprendimento basate sul gioco e sulla partecipazione attiva, vogliamo accompagnare gli studenti calabresi nella scoperta delle proprie capacità e delle opportunità offerte dal mondo del lavoro”.

“Mirai” ha visto finora una partecipazione superiore all’80 per cento degli istituti invitati: hanno aderito, infatti, di 84 istituti scolastici su 103.

“L’ampia adesione delle scuole – ha evidenziato l’assessore Calabrese – dimostra quanto sia forte, anche tra i più giovani, il bisogno di strumenti che aiutino a orientarsi tra competenze, professioni emergenti e nuove sfide del mercato del lavoro. Con iniziative come il Mirai Job Game, la piattaforma e-learning e l’esperienza finale della ‘Mirai’ Cruise, il progetto offre ai ragazzi un’occasione unica per mettersi in gioco, confrontarsi e sviluppare consapevolezza sul proprio futuro. La Regione Calabria continua così a rafforzare il dialogo tra scuola, istituzioni e sistema produttivo, promuovendo una cultura del lavoro fondata su competenze, innovazione e responsabilità”.

“L’assessore Calabrese – ha affermato Micheli – dimostra ancora una volta che la Regione Calabria lavora in sinergia su quelli che sono gli obiettivi tracciati dal nostro presidente Roberto Occhiuto, cioè investire sui giovani. E questo progetto racconta l’obiettivo delle deleghe di mia competenza, cioè avvicinare gli studenti e i ragazzi al mondo del lavoro, in un percorso di confronto attivo con le realtà del territorio: un percorso formativo di orientamento su temi importanti, come le competenze digitali, ma anche fondamentali come la sicurezza. La mia presenza è qui oggi a sottolineare proprio il valore della sinergia tra istituzioni, così – ha infine aggiunto – come è stata evocata da tutti, per aiutare, sensibilizzare, orientare e formare i nostri giovani”.

Le principali azioni del progetto sono state illustrate dal dg Varone: “Mirai Job Game” che consiste in una competizione educativa tra studenti, basata su quiz e sfide interattive dedicate ai temi del lavoro, delle competenze e dell’orientamento; tra fine marzo e aprile 2026 si svolgeranno le semifinali nelle cinque province della Calabria. Gli studenti vincitori accederanno alla fase finale del progetto; “Mirai Cruise” al quale parteciperanno i finalisti delle semifinali, evento conclusivo del progetto; “Mirai e-Learning” che include la piattaforma “Mirai e-Learning”, che mette a disposizione degli studenti una serie di corsi di formazione gratuiti online, finalizzati allo sviluppo di competenze digitali, trasversali e professionali.

Il progetto comprende anche Mirai On The Road, iniziativa realizzata in collaborazione con Inail–direzione regionale Calabria “al fine di promuovere – ha rimarcato la direttrice Citraro – la sensibilizzazione e la prevenzione sui temi della sicurezza stradale, nei luoghi di lavoro, negli ambienti scolastici”.

Sono coinvolti nell’iniziativa anche la Prefettura di Catanzaro, l’Ufficio scolastico regionale, il Compartimento Polizia stradale per la Calabria, Unindustria Calabria e Unioncamere Calabria: “quando le istituzioni lavorano insieme in maniera sinergica – è stato detto – si realizza un lavoro prezioso, soprattutto sui tema della sicurezza sulle strade e nei luoghi di lavoro”.

Pertanto, al termine della conferenza stampa è stato anche siglato il protocollo d’intesa per il progetto “Mirai on the Road”, sviluppato con Inail, finalizzato alla sensibilizzazione, formazione e prevenzione sui temi della sicurezza stradale, della sicurezza nei luoghi di lavoro e della sicurezza negli ambienti scolastici.

L’intesa è stata sottoscritta da: Regione Calabria–dipartimento Lavoro, Imprese e Aree produttive, Prefettura di Catanzaro, Ufficio scolastico regionale, Inail – direzione regionale Calabria, Compartimento Polizia Stradale per la Calabria, Unindustria Calabria e Unioncamere Calabria.