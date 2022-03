Mirabello: “Il Partito democratico ha bisogno delle qualità e del contributo di Stefano Luciano”

*di Michele Mirabello – La conclusione della fase congressuale del Partito democratico riconsegna finalmente alla Federazione provinciale di Vibo Valentia i suoi organismi e l’assetto dirigenziale.

Un ritorno alla normalità che è stato vissuto durante l’assemblea di ieri sera come una vera e propria festa della democrazia all’insegna di quell’unità faticosamente ritrovata.

Ora sarà necessario che il segretario Di Bartolo e tutti i dirigenti ed amministratori del Pd si rimettano al lavoro per la ricostruzione e rigenerazione del partito sul territorio.

A questo proposito mi sento di fare un grande appello al capogruppo del Pd in Consiglio comunale della città capoluogo Stefano Luciano.

Credo che la sua passione, la sua competenza e la sua intelligenza politica siano un patrimonio prezioso per la Federazione di Vibo, così come rappresentano un grande patrimonio di intelligenza e competenza Claudia Gioia, Samanta Mercatante e Laura Pugliese.

Posso affermate questo per il rapporto personale che da lungo tempo mi lega a Stefano e per la qualità del percorso congressuale che abbiamo intrapreso insieme in questi mesi.

A Stefano ed agli altri amici dico però che scegliere di rimanere fuori dalla Direzione provinciale sia un grave errore.

Posso comprendere il disagio per un percorso che è stato obiettivamente complesso ed accidentato.

Comprendo anche, in estrema analisi, la voglia di non assumere incarichi di gestione della Federazione, se non vi è coinvolgimento ed entusiasmo.

Ma restare fuori dal luogo principe della discussione politica del partito, la Direzione provinciale, luogo laddove per antonomasia si può e si deve manifestare all’occorrenza anche il dissenso, credo sia inopportuno.

Il Pd provinciale e regionale ha il compito di sanare questo vulnus al più presto.

Faccio perciò appello a Stefano Luciano, a Giovanni Di Bartolo ed al segretario regionale Nicola Irto affinché si chiuda anche questo ultimo fronte politico interno e si possa partire definitivamente con convinzione e determinazione.

*Presidente Assemblea Partito Democratico – Vibo Valentia