Minore si allontana dalla casa della nonna dopo aver conosciuto una ragazza su “Tik Tok”: rintracciato in provincia di Cosenza

Ieri mattina, intorno alle ore 10:20 circa, personale in servizio presso la Questura di Cosenza ha rintracciato, in località Padula del Comune di San Pietro in Guarano, il minore allontanatosi dalla Toscana, il 16 giugno scorso, del quale era stato denunciato l’allontanamento volontario dall’abitazione dalla nonna, in qualità di tutrice, presso l’U.P.G.S.P. della Questura di quel luogo.

La Centrale Operativa Telecomunicazioni della Questura del centro ove risiede il ragazzo, nelle prime ore del 17 giugno, ha segnalato all’omologo Ufficio della Questura di Cosenza che il predetto minore si trovava nella provincia bruzia, come era emerso da accertamenti tecnico investigativi.

Questa mattina, personale in servizio presso la locale Squadra Mobile, impegnato nei servizi finalizzati al rintraccio del minore appositamente predisposti dal Questore della Provincia di Cosenza, ha ritrovato il minore che vagava da solo tra le villette site in località Padula di San Pietro in Guarano.

Il minore, visibilmente provato, ha trovato accoglienza e amorevolezza presso gli uffici della Questura in cui i poliziotti hanno fatto a gara per dare al ragazzo ogni attenzione tanto da creare attorno a lui un clima di serenità che ha portato il minore stesso, sentendosi tra “amici”, a raccontare le sue vicissitudini personali e il suo disagio che attualmente vive.

Il ragazzo ha raccontato agli operatori di Polizia di essere giunto in Calabria al fine di ricercare una sua coetanea conosciuta tramite il social network “Tik Tok”, della quale si era invaghito.

Del rintraccio è stata immediatamente notiziata la Questura di quel luogo che ha informato la nonna.

Il minore, in attesa dell’arrivo della tutrice, è stato affidato al personale della Croce Rossa – Delegazione di Cosenza, che ha dato la propria disponibilità ad ospitarlo.

Il minore, nel tempo libero, svolge attività di volontariato in Toscana, presso la Croce Rossa,

Del tutto è stata costantemente tenuta informata l’Autorità giudiziaria competente.