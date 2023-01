Minaccia la ex moglie fino a costringerla a ricorrere allo psicologo: misura cautelare a carico dello stalker

Nella giornata di ieri, personale della Squadra Mobile della Questura di Cosenza ha eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e di comunicazione con la stessa, nei confronti di un uomo ritenuto responsabile del reato di stalking.

L’uomo avrebbe inviato all’ex coniuge numerose e-mail fino ad intasarle la casella di posta elettronica con messaggi di ingiurie e minacce. Non sarebbero mancati i contatti diretti, occasioni in cui la donna ha temuto per la propria incolumità. Nell’ultimo anno è stata costretta a cambiare abitazione più volte, tanto che, in preda a forti stati d’ansia, è dovuta ricorrere ad un ausilio psicologico.