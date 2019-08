Minaccia la convivente, la colpisce con una bottiglia di birra e con schiaffi: allontanato dalla casa familiare

Ieri, personale della Questura ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare, emessa dal Gip presso il Tribunale ordinario di Cosenza, a seguito di richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un trentasettenne rumeno, domiciliato a Cosenza, poiché ritenuto responsabile dei reati di lesioni aggravate.



In particolare, l’uomo, già noto alle cronache giudiziarie, con condotte reiterate, avrebbe minacciato e aggredito, percuotendola, la convivente, anche in presenza della figlia della donna, cagionandole un perdurante stato di ansia e paura ed un fondato timore per la sua incolumità.

In una circostanza l’uomo, in stato di ebbrezza, avrebbe aggredito la donna colpendola con una bottiglia di birra per poi poco dopo, in un secondo momento, aggredirla nuovamente a schiaffi alla presenza della figlia minore.

Le condotte dell’uomo sono state ricostruito dal personale specializzato della Polizia di Stato che ha riferito compiutamente alla Procura della Repubblica, diretta dal Procuratore Capo Mario Spagnuolo, che in breve ha richiesto ed ottenuto l’emissione dell’odierno provvedimento cautelare.