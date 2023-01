Minaccia di sparare la sua ex con una pistola, 40enne finisce in manette

Nella giornata di ieri, venerdì, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha tratto in arresto un uomo responsabile del reato di atti persecutori e lo ha denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere e guida senza patente.

Gli agenti sono intervenuti a seguito della segnalazione al 113 da parte di una donna la quale riferiva di essere stata minacciata dal suo ex compagno. La donna ha fatto presente che l’uomo, presentatosi nei pressi della sua abitazione, dopo averla minacciata, si era allontanato. Successivamente, si sarebbe ripresentato sul posto e la donna, in preda al panico, ha asserito di aver udito anche dei colpi di arma da fuoco. Le attività di ricerche immediatamente poste in essere dalla Squadra Volante hanno permesso di rintracciare l’uomo a bordo di autovettura e nel corso del controllo è stato rinvenuto all’interno del mezzo una mazza in legno della lunghezza di circa 80 centimetri. Dopo gli atti di rito è stato assicurato presso la Casa Circondariale di Cosenza.