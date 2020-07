Minaccia di far esplodere una bombola di gas: extracomunitario sottoposto a Tso

La professionalità degli Agenti della Polizia di Stato impegnati quotidianamente nei servizi di controllo del territorio, in città e in provincia di Reggio Calabria, aiuta la collettività a sentirsi sicura ed evitare conseguenze pericolose quando viene messa in pericolo da comportamenti fuori dall’ordinario, posti in essere da parte di soggetti che non rispettano le regole di pacifica convivenza o che sono intenzionati a commettere reati.

Gli operatori delle Volanti sono intervenuti a seguito di alcune segnalazioni che indicavano la presenza di un uomo in via Ravagnese, zona popolata della periferia sud cittadina, che stava lanciando oggetti dal balcone. Dopo aver messo in sicurezza le persone presenti in strada che avevano spostato le loro autovetture per evitare danni causati dal lancio di oggetti, gli Agenti hanno individuato un cittadino extracomunitario che, in stato di agitazione, continuava a lanciare oggetti in strada e proferiva frasi ingiuriose rivolte alle forze dell’ordine e alla magistratura per un asserito mancato risarcimento dovuto in quanto vittima di tentato omicidio.

L’uomo era seduto su una bombola di gas con un accendino in mano e minacciava di fare esplodere l’intero edificio.

Gli Agenti sono riusciti a fare evacuare il palazzo ancora occupato, al terzo piano, da una famiglia con un bambino disabile.

Sul posto è stato l’intervento di personale dei Vigili del Fuoco e del 118.

Nel frattempo, l’uomo, ulteriormente agitato, ha iniziato ad accendere l’accendino indirizzando la fiamma sulla bombola di gas.

Per evitare le più gravi conseguenze, gli operatori delle Volanti hanno assecondato la volontà del soggetto di interloquire con la stampa. Sul posto è giunto personale del Gabinetto regionale di Polizia Scientifica di Reggio Calabria che, grazie alle loro telecamere, ha simulato la presenza degli organi di stampa, pertanto l’uomo si è affacciato alla porta di ingresso dell’abitazione, convinto che stesse per rilasciare un’intervista.

Cogliendo tale occasione, gli Agenti della Polizia di Stato si sono avvicinati al soggetto e lo hanno bloccato senza dargli la possibilità di fare esplodere la bombola che è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco. L’uomo è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria mentre si è accertato che la bombola di gas fosse piena ed in grado, se esplosa, di causare gravi danni a tutto il fabbricato ed agli Agenti che stavano operando.

L’esperienza, la professionalità, il coraggio e la sinergia operativa tra le varie componenti della Polizia di Stato hanno consentito di bloccare il comportamento pericoloso dell’uomo e di ristabilire la sicurezza e la serenità dei cittadini del quartiere Gallina.