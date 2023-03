Minaccia con una pistola la vicina di casa: arriva la Polizia e scopre un laboratorio clandestino di armi

Personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha tratto in arresto un crotonese di 54 anni, disoccupato, nella flagranza dei reati di fabbricazione e detenzione di armi clandestine.



Gli agenti delle Volanti sono intervenuti in Via dei Gelsomini, a Crotone, chiamati da una donna, la quale aveva segnalato al 113 di essere stata minacciata con una pistola da un suo vicino di casa.

La conseguente perquisizione nell’abitazione dell’uomo ha permesso di scoprire un vero e proprio laboratorio, perfettamente attrezzato, in cui, mediante vari arnesi, il soggetto alterava delle pistole giocattolo, in modo da renderle offensive.

Le 5 pistole giocattolo rinvenute sono state sottoposte a verifica tecnica da parte di personale qualificato, che ne ha accertato la funzionalità, per cui si è proceduto al sequestro delle armi e di vario munizionamento, nonché dell’attrezzatura, comprensiva di un balipedio artigianale utilizzato per la prova delle armi da fuoco.

Alla luce di quanto accertato, l’uomo è stato tratto in arresto, ed associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.