Minacce no vax a Toti: la ferma condanna di Anghelone e Ripepi: “Grazie a vaccini e Green pass abbiamo ripreso a vivere”

“Condanniamo fermamente tutte le forme di intimidazione e le minacce rivolte in al Governatore Giovanni Toti, a cui esprimiamo la nostra solidarietà”.

E’ quanto dichiarano Saverio Anghelone e Massimo Ripepi, consiglieri comunali ed esponenti di Coraggio Italia.



“Ignobile e senza alcun senso – aggiunge Ripepi – arrivare a minacciare di morte chi, come il vicepresidente di Coraggio Italia Toti, con le sue idee sostiene il suo convincimento ed è sempre dalla parte dei cittadini. Ci siamo già dimenticati le chiusure totali delle attività dei mesi scorsi?

Ci siamo dimenticati dei morti di Covid? Non capisco chi sostiene che il vaccino e le precauzioni anti Covid siano superflue. Bisogna rispettare certamente la libertà di pensare e agire degli altri, ma condannare fermamente situazioni come questa.”

“Grazie ai vaccini e ai Green pass – conclude Anghelone – abbiamo ripreso a vivere, a lavorare, e soprattutto a non morire. Dobbiamo fare tutti il nostro dovere per superare questa triste e drammatica pagina di storia che ci ha visto combattere improvvisamente con un virus sconosciuto.

E’ necessario fare luce su questi episodi verso i quali non può essere manifestata nessuna forma di comprensione.

Esprimo la mia solidarietà e la vicinanza a Giovanni Toti”.