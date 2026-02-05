Minacce all’ex moglie: i Carabinieri della Stazione di Pizzo eseguono una misura cautelare

I Carabinieri della Stazione di Pizzo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vibo Valentia, accogliendo la richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo residente nel centro costiero, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ritenuto responsabile, allo stato degli accertamenti, di minacce nei confronti dell’ex moglie.

Il provvedimento scaturisce da un’attività investigativa sviluppata dai militari dell’Arma a seguito di una segnalazione, che ha consentito di delineare un quadro indiziario ritenuto idoneo dall’Autorità Giudiziaria procedente a fondare l’adozione della misura cautelare.

In esecuzione dell’ordinanza, l’uomo è stato tratto in arresto e, dopo l’espletamento delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione, dove dovrà permanere in regime di arresti domiciliari.