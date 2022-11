Minacce all’ex compagna, scatta il divieto di avvicinamento per un 30enne

Personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza di misura coercitiva che dispone il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna a carico di un trentenne cosentino, con precedenti di Polizia. Il provvedimento emesso dal Gip presso il Tribunale ordinario di Cosenza è l’epilogo di una intensa attività info-investigativa condotta dagli uomini della locale Squadra Mobile coordinati dalla Procura della Repubblica di Cosenza. Gli Agenti di Polizia hanno potuto accertare che l’indagato aveva posto in essere condotte di maltrattamento, reiterate nel tempo, nei confronti della propria convivente. Quest’ultima, esasperata dalle continue violenze subite, aveva maturato la decisione di interrompere il rapporto, circostanza che non era bastata a placare l’atteggiamento aggressivo dell’uomo che aveva continuato a minacciare la stessa ed il proprio figlio minore, attraverso messaggi di morte. L’esecuzione del suddetto provvedimento impone all’indagato di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla donna ed in particolare alla dimora e al luogo di lavoro.