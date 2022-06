Minacce ai giudici di Vibo, Mangialavori: “Ferma condanna”

“Condanno con fermezza il vile atto di minaccia nei confronti dei giudici del lavoro del Tribunale di Vibo Valentia Ilario Nasso e Tiziana Di Mauro, a cui va la mia massima solidarietà. Non è accettabile che due servitori dello Stato siano oggetto di così gravi intimidazioni da parte di malviventi che non esitano a diffondere pubblicamente i loro propositi di morte. Mi auguro si faccia luce al più presto su questo ultimo e inquietante episodio, nella convinzione che i giudici Nasso e Di Mauro sapranno trovare la forza e le ragioni per continuare il loro meritorio lavoro al servizio della comunità vibonese”.

Così il senatore e componente della commissione parlamentare Antimafia Giuseppe Mangialavori in merito alle minacce contro i due giudici, contenute in un volantino circolato nelle ultime nel Tribunale di Vibo Valentia.