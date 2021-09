Mimmo Lucano a Vibo: “La Lega ha un disturbo del comportamento”

Un momento intenso, “pieno di emozioni ed ideali” quello di ieri a Vibo Valentia, nell’Auditorium del Liceo classico “Michele Morelli”: Domenico Lucano, capolista di “Un’altra Calabria è possibile”, ha presentato il suo libro “Il fuorilegge. La lunga battaglia di un uomo solo”. A dialogare con lui c’erano Peppino Lavorato, Massimo Covello, El Afia Marwa e Silvestro Scalamandrè.

L’incontro è stato organizzato dall’Anpi, dal Coordinamento Immigrati Cgil e dalla Fiom ed è stata l’occasione per parlare soprattutto di razzismo come male dei nostri tempi: “Nessun essere umano può restare indifferente quando qualcuno chiede di essere aiutato – ha dichiarato l’ex sindaco di Riace – per questo io dico che la Lega per me ha un disturbo del comportamento: la sua propaganda d’odio non può essere considerata qualcosa di normale”.

Mimmo Lucano ha rievocato l’esperienza di Riace, dove culture e persone provenienti da diverse parti del mondo si erano mescolate agli autoctoni del paesino della Locride, dando la dimostrazione che “laddove esistono giustizia e uguaglianza sociale il razzismo può essere sconfitto”.