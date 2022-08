MillionDAY: come giocare online e verificare le vincite con l’app My Lotteries

Sebbene sia l’ultimo arrivato tra i giochi del Lotto, il MillionDAY sta continuando a riscuotere un bel successo e sembra piacere molto agli appassionati del genere. Con regole differenti ma un’impostazione di gioco molto simile a quella di Lotto e 10eLotto, ha fatto il suo debutto ufficiale il 7 febbraio 2018 ed è gestito sin dai suoi esordi da IGT Italia. La prima vincita del premio di prima categoria del MillionDAY è stata annunciata appena 9 giorni dopo l’uscita ufficiale del gioco, il 16 febbraio 2018, e questo ha sicuramente accresciuto la sua fama.

Oggi, il MillionDAY è un gioco che piace a diversi appassionati del genere e che, proprio come Lotto e 10eLotto, è disponibile anche online all’interno dell’app My Lotteries. Scopriamo insieme come giocare e in che modo verificare le vincite attraverso il proprio smartphone.

MillionDAY: come giocare online su app My Lotteries

Per giocare al MillionDAY online utilizzando il proprio smartphone è necessario prima di tutto scaricare l’app ufficiale My Lotteries, che è disponibile sia per i dispositivi iOS che Android. Una volta installata l’applicazione sul proprio smartphone, è necessario procedere con la registrazione e l’apertura del conto gioco, indispensabile per poter giocare nel pieno rispetto della normativa vigente e in tutta sicurezza. È bene ricordare, a tal proposito, che possono compilare la schedina e partecipare all’estrazione del MillionDAY così come a tutti gli altri giochi collegati al Lotto solamente i maggiorenni.

Una volta effettuato l’accesso all’interno dell’app My Lotteries, è sufficiente andare nella sezione dedicata al MillionDAY per compilare la propria schedina online. Il regolamento del gioco non cambia: bisogna scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55 ed il costo della schedina è pari ad 1€. È però possibile effettuare anche una giocata plurima o sistemica, oltre che partecipare ad un tot di estrazioni consecutive.

MillionDAY: consultare l’archivio e verificare le vincite sull’app My Lotteries

All’interno dell’app ufficiale My Lotteries non si può solamente compilare la schedina di questo gioco: si può fare molto altro, come consultare l’archivio MillionDAY e seguire le estrazioni in diretta e quindi in tempo reale. È dunque possibile conoscere l’esito dei sorteggi in qualsiasi momento e controllare se il proprio scontrino di gioco sia vincente anche quando ci si trova fuori casa. Basta avere a portata di mano il proprio smartphone ed una connessione ad internet, oltre naturalmente allo scontrino MillionDAY.

MillionDAY: riscuotere la vincita tramite l’app My Lotteries

Sempre tramite l’app ufficiale My Lotteries è possibile riscuotere un’eventuale vincita al MillionDAY. Il premio viene infatti accreditato sul proprio conto gioco: lo stesso utilizzato nel momento della compilazione della schedina. Attenzione però, perché esistono dei limiti imposti dalla legge per quanto riguarda la riscossione delle vincite in denaro. Se l’importo è pari o inferiore a 10.500€ questo viene accreditato direttamente sul conto gioco e si può procedere in qualsiasi momento al prelievo. Se la cifra è invece superiore, è necessario seguire la procedura per la richiesta di riscossione rivolgendosi ad uno sportello della banca Intesa Sanpaolo o direttamente all’Ufficio Premi del concessionario.