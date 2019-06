Mileto. Scomparsa di Saverio Colloca, proclamato il lutto cittadino

Il sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano ha proclamato il lutto cittadino per domani, giornata in cui avranno luogo i funerali di Saverio Colloca, l’operaio scomparso a causa delle ustioni riportate durante l’esplosione avvenuta in un locale adibito ad attività di parrucchiere.

“L’intera comunità – si legge nell’atto vergato dal primo cittadino – colpita da questa drammatica notizia per la prematura scomparsa, intende partecipare al dolore dei familiari. L’Amministrazione comunale, interprete della volontà popolare, intende manifestare in modo tangibile e solenne il dolore della città per questa grave perdita che l’ha profondamente segnata”.