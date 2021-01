Mileto, ripulita la strada verso Filandari. Giordano: “Ognuno deve fare la propria parte”

“Abbiamo, con l’ausilio della Ditta Muraca, riaffermato il diritto ad avere un ambiente pulito a discapito di delinquenti che pur di sbarazzarsi delle proprie inutili cose, non badano ai danni prodotti. In ogni caso stiamo indagando sulle immagini della videosorveglianza e un dato è certo: il camion che ha riversato il tutto non è proveniente da Mileto ma dall’altra parte”.

Così il sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano che ha seguito i lavori di pulizia della strada verso

Filandari nonostante la pioggia. Il primo cittadino ribadisce che “vi è necessità che ognuno faccia la sua parte e ci faccia sapere se conosce qualcuno che ha fatto lavori di ristrutturazione e di svuotamento. Noi andiamo avanti nella consapevolezza che i problemi vanno presto affrontati e risolti e non mancheremo di denunciare chi dovesse essere ritenuto colpevole”.

“Purtroppo – conclude – questi atti incidono in maniera negativa sul bilancio perché ogni intervento straordinario è sostenuto da un costo economico oltre che sociale”.