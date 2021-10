Mileto, riparte il progetto “Baby sindaco e Consiglio comunale dei Ragazzi”

Su iniziativa del Comune di Mileto, riprende quest’anno il progetto “Baby sindaco e Consiglio comunale dei Ragazzi”, fortemente voluto dalla compagine “Città Futura”. Le elezioni si svolgeranno il 12 ottobre in 4 seggi istituti nei plessi delle scuole elementari e medie del territorio.

L’attività sinergica messa in campo dal Comune di Mileto guidato dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano, dall’assessore ai Servizi sociali Elisa Galloro e dal capogruppo di “Città Futura” Francesco Ciccone, da una parte, e dall’ Istituto Comprensivo Statale di Mileto, guidato dal dirigente scolastico Antonello Scalamandrè e dalla referente Letizia Rettura, ha prodotto la presentazione di ben 4 liste e di 4 candidati a Baby sindaco e 48 candidati a consigliere.

Verranno eletti un Baby sindaco, con tanto di proclamazione e fascia tricolore, e 12 consiglieri, che avranno il compito di supportare l’Amministrazione comunale, con proposte sulla legalità, ambiente, politiche giovanili e quant’altro di loro interesse.

Obiettivo principale è quello di avvicinare sin da piccoli i ragazzi alle istituzioni democratiche e alle dinamiche elettive, in modo tale da far percepire le Istituzioni come organismi necessari in maniera positiva.

Il sindaco Giordano, come già in precedenza, ha assicurato, infatti, che nel bilancio comunale si darà spazio ad un capitolo per finanziare uno o più progetti proposti dagli stessi ragazzi.

L’esperimento, ben riuscito nel 2019, aveva visto eletta 1^ Baby sindaco, Giulia Ciccone, che insieme a quel Consiglio comunale dei ragazzi, nonostante il Covid, riuscì a organizzare, insieme a Libera, una riuscitissima manifestazione sulla legalità, alla presenza delle più alte cariche dello Stato nella Provincia di Vibo Valentia: prefetto, procuratore della Repubblica, e comandanti della Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Guardia Costiera, accorsi a Mileto dal richiamo delle voci più giovani.

Il sindaco si è detto molto soddisfatto per la ripresa delle attività e ha ringraziato l’assessore Galloro e il capogruppo Ciccone per l’impegno profuso, nonché la scuola per la collaborazione prestata, che serve da stimolo affinché la politica venga subito interpretata dai ragazzi nel giusto verso come strumento per risolvere gli interessi collettivi e non in maniera negativa come spesso purtroppo avviene. “Tra l’altro – ha commentato il primo cittadino – sarebbe opportuno, che l’esperienza venga posta in correlazione con altre relatà locali, dove si apprende vengono previsti, come a Nicotera, la realizzazione degli stessi esperimenti e si spera altri comuni possano seguire questo esempio. In tal modo, i ragazzi potranno anche mettersi in contatto con le altre realtà locali e quindi farei conti non solo con i problemi del proprio paese ma anche dell’intero comprensorio per essere così educati a ragionare in termini di Comunità allargata”.