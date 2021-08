Mileto, Rendiconto di gestione approvato all’unanimità

Maggioranza al completo e approvazione all’unanimità del Rendiconto di gestione 2020. Questi, in sintesi, i risultati dell’ultimo Consiglio comunale. La relazione affidata al vicesindaco Mimmo Pontoriero ha posto in luce che questo strumento si chiude “in pieno equilibrio” e gli indici rilevati evidenziano che “il Comune di Mileto non è strutturalmente deficitario”.

“È un ottimo risultato – ha affermato il Sindaco Salvatore Fortunato Giordano – nonostante il periodo Covid del 2020 e di conseguenza il venir meno per sospensione legale delle procedure di recupero dell’evasione. Nonostante ciò, ci siamo rimboccati le maniche e, insieme all’Ufficio di Ragioneria diretto dalla dottoressa Cristina Natale e alla Segretaria Marina Petrolo, abbiamo eliminato un contenzioso di circa tre milioni di euro che era una spada di Damocle sulla stabilità dei conti, facendo transazioni con i creditori e pagando con fondi del Dl Rilancio e propri. Questo – ha aggiunto – ci consente di essere in perfetto equilibrio sebbene ultimamente abbiamo dovuto rinviare l’approvazione del rendiconto per la nota sentenza della Corte costituzionale che, dichiarando illegittima un’anticipazione di liquidità del 2013, aveva nuovamente ricacciato il Comune in brutte acque. Poi, tutto risolto grazie alla concessione di un finanziamento da parte del Governo, che consente di guardare avanti con fiducia. A ciò si aggiunga una gestione oculata delle risorse, poche per la verità a disposizione, che comunque attraverso un’azione amministrativa tenace e incisiva, facendo leva sull’apporto dei beneficiari del Reddito di cittadinanza inseriti nei Puc e dei Tirocini regionali, ha consentito all’Amministrazione di dare risposte quotidiane che sono sotto gli occhi di tutti.

Senza tralasciare – ha concluso – la programmazione tant’è che sono in corso lavori importanti di messa in sicurezza e altri ancora ne seguiranno. Insomma a Mileto si viaggia a gonfie vele”.