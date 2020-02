Mileto, realizzazione di aree sicure in prossimità degli edifici scolastici: approvata la proposta progettuale

Il Consiglio comunale di Mileto nella seduta del 24 febbraio ha approvato la proposta progettuale della Giunta comunale guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano, relativa alla manifestazione di interesse per la concessione da parte della Regione Calabria di contributi finalizzati alla realizzazione di aree sicure in prossimità degli edifici scolastici.

Il progetto, mira a recuperare, per renderla più sicura, la parte esterna della scuola materna di nuova costruzione “Sorelline d’Onofrio” sita in località Piano di Bruno.

La proposta è stata illustrata dalla consigliera – capogruppo di “Città Futura”, Elisa Galloro, che ha spiegato che si prevede una spesa di 190.000 euro, di cui solo il 10% a carico del Comune e il resto, se verrà finanziato, a carico della Regione Calabria.

“Una bella iniziativa – è stato il commento del sindaco – che prevede il recupero di una zona verde che costeggia la SS 18 oggi inutilizzata, con la creazione di dieci parcheggi.

Da questi servizi si snodano, quindi, una scala e una pedana per i portatori di handicap, per raggiungere direttamente dai parcheggi, sia l’edificio scolastico, sia una zona di sosta e attesa, che verrà ricavata da un triangolo inutilizzato a fianco del locale campo sportivo, che verrà attrezzato con giochi, panchine e quant’altro. Inoltre è prevista la creazione di un marciapiede che costeggi l’intero fabbricato e consenta di raggiungere, in tutta sicurezza, l’edificio scolastico anche dalla parte anteriore, dall’entrata principale. Da quest’ultima poi, verrà creata una zona pedonale, con attraversamento della carreggiata con dossi moderni e a norma, con la presenza di dissuasori elettronici, da utilizzarsi all’occorrenza e limitatamente agli orari di entrata e uscita.

Insomma, un progetto di grande respiro per questa zona, che, unitamente alla nuova costruzione dell’edificio in corso, potrà restituire decoro e dignità ad una zona pubblica, ai bambini e alle loro famiglie un edificio dotato di tutti i comfort non solo all’interno ma anche all’esterno.

Tra l’altro – ha aggiunto – la creazione del nuovo parcheggio e della nuova area ludica e di sosta, potrà essere utilizzata anche in occasione delle manifestazioni religiose presso la Villa della Gioia e in occasione della partire di calcio delle locali squadre”.

All’idea progettuale hanno aderito anche il locale Istituto Comprensivo Statale, guidato dalla dottoressa Pasqualina Zaccheria, e il Consiglio di Istituto, che si è espresso favorevolmente alla proposta, nonché la componente genitoriale, rappresentata dalle mamme Mimma Mantegna e Nadia Tortora, che hanno aderito, mostrando interesse per quanto proposto. Il Sindaco ha espresso tutta la sua soddisfazione: “è un’altra opportunità che vogliamo cogliere nell’interesse della Comunità, che dimostra l’impegno che stiamo profondendo per non perdere alcuna occasione che ci viene offerta. Ora ci affidiamo alla neo presidente Santelli certi che la procedura verrà velocizzata e che il progetto possa trovare accoglimento. Ringrazio anche i tecnici che ci aiutano a elaborare questi progetti di utilità collettiva”.

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità.