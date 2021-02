Mileto, ragazzi positivi al Covid: chiusi i plessi scolastici della Fondazione e della Centrale

“D’accordo con il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo statale, da domani e fino al 22 febbraio, quindi per dieci giorni, vengono sospese le lezioni in presenza nei soli plessi della Fondazione e della Centrale di Mileto”.

Il sindaco Salvatore Fortunato Giordano comunica la firma dell’ordinanza che cristallizza una misura ritenuta “necessaria per via di alcuni ragazzi risultati positivi al tampone antigenico” e per i quali si rimane in attesa degli esiti del tampone molecolare.

“Già da domani – spiega il primo cittadino – si procederà alla sanificazione dei locali scolastici e contestualmente ho chiesto all’Asp di verificare la possibilità di eseguire tamponi generalizzati sui ragazzi”.

Non manca un avvertimento: “chi avesse avuto contatti con i ragazzi positivi è pregato di porsi in isolamento fiduciario o, comunque, di fare l’essenziale, in attesa dell’evoluzione della situazione epidemiologica”, perché “a tanti che non basta non andare a scuola in presenza se poi i ragazzi vanno in giro con gli amici”.

Giordano annuncia poi una “buona notizia”: molti oggi “hanno deciso di rivolgersi ai laboratori privati sottoponendosi al tampone e i risultati sono tutti negativi, anche se i tempi di incubazione non sono immediati”.