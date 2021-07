Mileto punta a realizzare impianti di produzione e di efficientamento energetico, Giordano: “Ci affranchiamo dalle zavorre”

Con deliberazione della Giunta comunale n. 63, si è dato avvio alla Costituzione sul territorio di Mileto delle “Comunità Energetiche Rinnovabili” e si è approvato lo schema dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’Associazione. L’impulso di questo nuovo strumento è stato dato dal dirigente del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, Gianfranco Comito, su iniziativa dell’assessore all’Ambiente Sergio De Caprio.

Mileto, quindi, per quanto si legge nel corpo della stessa Delibera, si appresta a organizzarsi con un nuovo soggetto giuridico, che metta in correlazione pubblico e privato, per prepararsi alle nuove opportunità che nel settore energetico verranno offerte dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

Coordinati quindi dall’Assessorato regionale all’Ambiente, si cercherà di avere uno strumento innovativo che possa servire all’Ente pubblico, ma anche ad attività private, di realizzare impianti di efficientamento e approvvigionamento energetico.

Il Comune di Mileto ha una situazione difficile sotto il profilo finanziario, in buona parte determinata dai costi per il consumo di energia elettrica.

Per via di una normativa che rimanda gli Enti non regolari con i pagamenti nel mercato cosiddetto “regime di salvaguardia”, le varie società elettriche autorizzate dallo Stato impongono prezzi superiori rispetto al mercato libero e concorrenziale di almeno il 30%.

“Per quanto ci riguarda – afferma il sindaco Salvatore Fortunato Giordano – in questi due anni di amministrazione abbiamo regolarizzato tutti i debiti pregressi, pagando oltre 1.500.000 di euro (un milione e mezzo di debiti pregressi) , ottenendo in tal modo il rientro nel mercato Consip che dovrebbe già da quest’anno apportare risparmi.

Inoltre, abbiamo eseguito il progetto di efficientamento energetico, con sostituzione di molti punti luce con led di ultima generazione e sostituzione di vecchi quadri elettrici, illuminando nuove zone al momento sprovviste. Stiamo programmando ulteriori interventi di questo tipo.

Ma la situazione – aggiunge – deve essere tenuta sotto controllo e servono quindi iniziative ancora più drastiche, che consentano al Comune di Mileto di affrancarsi da tali zavorre. È quindi questa una valida occasione che non dobbiamo farci sfuggire, per dotare l’ente di una valida progettazione per realizzare impianti di produzione e di efficientamento energetico, dando una svolta energetica al nostro territorio.

Il Pnrr offrirà senz’altro molto e noi dobbiamo prepararci.

Il primo cittadino ringrazia l’assessore Sergio De Caprio e l’intero Assessorato “per la lungimiranza e la tempestività della proposizione” e sostiene che “faremo quanto possibile con il loro aiuto a coinvolgere anche soggetti privati interessati per realizzare quanto sopra e ottenere dal predetto Piano i fondi sufficienti a realizzarli”.

“Con questa iniziativa – conclude – ci muoviamo nell’ottica della ‘rivoluzione energetica’ del Comune di Mileto. Il terreno ancora sarà lungo, ma possiamo garantire tutto il nostro impegno affinché quanto sopra si realizzi e nel minor tempo possibile”.