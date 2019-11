Mileto, pubblicato il concorso per “ragioniere”. Giordano: “È il primo di una serie”

È stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Mileto il “concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile cat. c – posizione economica c1 – a tempo pieno ed indeterminato”.



Per poter presentare domanda – entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – è necessario essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

“Un altro tassello – ha commentato il sindaco Salvatore Fortunato Giordano – si aggiunge al nostro programma: i concorsi pubblici. Oggi è pubblicato il concorso per ‘ragioniere’, nei prossimi giorni quello per ‘geometra’ e per collaboratore amministrativo ‘anagrafe’. Poi andremo avanti con altre posizioni. Diamo opportunità – ha concluso – a nuove forze e dotiamo il Comune di nuove competenze per affrontare il futuro con serenità”.