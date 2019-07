Mileto, le “buone notizie” di Giordano: “Arrivano 350.000 euro per la videosorveglianza, sul Psc andiamo avanti”

“Il finanziamento di 350.000 euro relativo alla videosorveglianza è definitivamente accordato. Presto partiranno i lavori, così i furbetti che rompono le fontane, che otturano lo scarico della vasca della Villa comunale, che imbrattano i muri appena ripitturati o che lasciano ovunque i sacchi neri e immondizia varia, non avranno scampo e saranno severamente puniti. Un grazie al Comandante Ferrara che ha redatto il progetto senza costi”.

È quanto afferma il sindaco di Mileto, Salvatore Fortunato Giordano che comunica diverse “notizie positive” per la cittadina normanna. “Sul Piano Strutturale Comunale – aggiunge il primo cittadino – si fa sul serio. Oggi c’è stata una riunione operativa con i tecnici. A settembre contiamo di portare in Consiglio comunale la pratica per discutere le osservazioni. Ed intanto aggiorniamo le carte”. Quanto alla questione acqua, Giordano specifica che “il nuovo pozzo è pronto e ci sono motore e pompa nuovi. Adesso si procederà con l’allaccio della luce e sarà attivato”.