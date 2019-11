Mileto, la politica si avvicina ai giovani: baby sindaco e baby Consiglio comunale come iniziative trainanti

“È un progetto molto importante per avvicinare i più giovani alle Istituzioni”. Commenta così il sindaco Salvatore Fortunato Giordano l’incontro relativo all’elezione del baby sindaco e del baby Consiglio comunale.



“Nell’aula gremita di ragazze e ragazzi – racconta il primo cittadino – abbiamo appreso la loro attenzione e la loro attiva partecipazione. È una sensazione veramente bella e pura. Devo ringraziare il consigliere Francesco Ciccone e l’assessore Fortunata Dimasi che, insieme alla capogruppo Elisa Galloro, hanno attuato questo progetto di grande crescita sociale previsto dal nostro programma elettorale”.

Giordano segnala inoltre come “l’Amministratore è impegnata su tutti i fronti della Pubblica Amministrazione: opere pubbliche, infrastrutture, giovani, anziani (nonno vigile), concorsi, Psc, sport, cultura (riapertura del Parco Medievale), promozione del territorio (Giro d’Italia) e tanti altri”. “Credo – commenta il capo dell’Esecutivo – che in 5 mesi di amministrazione il grande risultato per noi è quello di aver risvegliato le coscienze, reso interessante l’ambito politico, creato le condizioni di collaborazione anche con le minoranze (leggasi intervento congiunto sulla SP10), in vista di una crescita comune, che restituisca al nostro comune un ruolo positivo. C’è tanto da fare – conclude – ma noi ne siamo consapevoli e impegnati”.