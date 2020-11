Mileto, il sindaco dispone la chiusura delle scuole: i dettagli

“La situazione epidemiologica, purtroppo, sul territorio comunale non evolve in senso positivo e per ciò vi chiedo ancora una volta di osservare le regole anti-Covid che oramai conoscete bene: uscire di casa solo per necessità, l’uso della mascherina e distanziamento sociale, il divieto di assembramento, evitare visite ai congiunti se non per necessità”.



Così il sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano che, “valutate le richieste intervenute da più parti, sentito il Ds e l’Asp”, ha emesso l’ordinanza di chiusura dei plessi scolastici con esclusione della scuola per l’infanzia e facenti capo all’Istituto comprensivo statale per dieci giorni, salvo revoca o proroga.

“Tale termine – spiega il primo cittadino – servirà per tracciare i contatti ed eventualmente sottoporli a tampone, attendere i risultati dei tamponi eseguiti dall’Asp di Vibo Valentia, monitorare la situazione, sanificare i locali scolastici. Chiaramente – sottolinea – i ragazzi e i docenti staranno a casa in Dad. Chiedo ora alle famiglie di non far uscire i figli da casa, dando luogo agli assembramenti tra ragazzi e ragazze. Solo così le ulteriori restrizioni potranno essere utili”.