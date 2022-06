Mileto, il Cantiere musicale internazionale dà il via alla scuola per giovani musicisti

Il Cantiere musicale internazionale di Mileto ospiterà la prima sede regionale di Nati per la Musica e sarà presidio misto Npl (Nati per Leggere) e NpM (Nati per la Musica).

Lo annunciano con orgoglio la referente del progetto, per il Cantiere musicale internazionale di Mileto, avvocato Rita Emanuela Galvagno e il direttore della ormai nota scuola di alta formazione, M° Roberto Giordano.



“Il Cantiere musicale internazionale di Mileto – sostiene il M° Roberto Giordano – è nato, più di dieci anni fa, con l’intento di offrire ai giovani musicisti l’opportunità di formarsi con l’ausilio di maestri di chiara fama internazionale che, in questi anni, hanno colto il nostro invito e si sono prodigati per garantire a ragazzi provenienti da diversi paesi del mondo (solo per citarne qualcuno: Israele, Svizzera, Giappone e Belgio), una formazione d’eccellenza proprio a Mileto. Nonostante la poca attenzione delle Amministrazioni regionali, che si sono succedute negli anni e che avrebbero dovuto riconoscere il lustro che la nostra istituzione sta portando alla Calabria intera, abbiamo scommesso in questa impresa e la gratitudine dei ragazzi che noi formiamo, unitamente alle gratificazioni professionali che ottengono quotidianamente, sono la nostra forza. Il riconoscimento ottenuto da ‘Nati per la Musica’ e ‘Nati per leggere’, organizzazione no profit conosciuta su tutto il territorio nazionale, è per tutti noi motivo di orgoglio e conferma che la qualità del lavoro svolto finora è riconosciuta al di fuori del nostro territorio regionale”.

“Mi piace pensare e ricordare a chiunque varchi la porta del Cantiere musicale internazionale di Mileto – aggiunge l’avvocato Rita Emanuela Galvagno – che la nostra scuola è un’isola felice messa a disposizione di chiunque ami la musica. Per questa ragione abbiamo ritenuto doveroso, come educatori e come genitori consci di quanto l’avvicinamento alla musica e alla lettura in età pediatrica contribuisca allo sviluppo psicofisico del bambino, avviare un percorso per i più piccoli, di fascia d’età 0-6, in ossequio alle linee guida dei programmi nazionali di ‘Nati per la musica’ e ‘Nati per leggere’. Nell’intento di garantire la fruizione delle attività a tutti i bimbi di tutto il territorio regionale, anche alla luce della recente creazione a Mileto del Centro di salute mentale di riferimento per il territorio provinciale, abbiamo coinvolto nel nostro progetto l’associazione Libellula Afasp, già convenzionata con l’assessorato alle politiche sociali del Comune di Catanzaro e con l’Asp di Catanzaro che ci supporterà nella realizzazione di eventi che riguarderanno anche i piccoli affetti da disturbi psichici. Contiamo di avviare, da settembre, una programmazione che coinvolga i bambini di fascia d’età 0-6, le famiglie e i nonni, anche ricoverati presso le Rsa”.

Sono sottoscrittori del protocollo di intesa: il Cantiere musicale internazionale di Mileto, il Comune di Mileto, la Scuola dell’Infanzia San Giuseppe di Mileto, l’Associazione Libellula Afasp.

La sala riservata al progetto sarà inaugurata giorno 22.06.2022 alle ore 18 alla presenza di: Vescovo di Mileto, S.E. Attilio Nostro; referente del presidio, operatore NPM, Avv. Rita Emanuela Galvagno, direttore del Cantiere musicale internazionale di Mileto M° Roberto Giordano, M° Caterina Francese operatore NPM, sindaco di Mileto, avvocato Salvatore Fortunato Giordano, referenti Regionali Npl dottoressa Tiziana Scarcella e dottor Domenico Capomolla; dottor Alberto Russo assistente sociale; dottoressa Natalia Barillari, presidente dell’associazione Libellula Afasp, operatore NPM; Sac. Domenico Di Carlo, direttore della Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe; insegnante Luisa Valente della Scuola dell’infanzia San Giuseppe.

Seguirà l’evento “Ti racconto cantando la storia di un grande re”, dedicato ai bambini di fascia d’età 0-6 accompagnati dalle famiglie e dagli operatori scolastici delle scuole dell’infanzia e primaria.