Mileto, i positivi adesso sono 43: chiuse tutte le scuole

“L’attuale situazione vede la conferma di molti positivi all’antigenico e l’aggiunta di una mamma di bambino positivo. Per cui il numero dei positivi sale a 43”. Sono poco confortanti le notizie portate dal sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano che comunque precisa che “il fenomeno sembrerebbe (il condizionale è d’obbligo) circoscritto alle classi già indicate nei precedenti provvedimenti di sospensione e sottoposti a tampone”.

Tuttavia, “tanti genitori hanno chiamato segnalando preoccupati che i propri figli hanno avuto contatti con alcuni ragazzi positivi” e a questo punto il sindaco ritiene “doveroso, almeno per qualche giorno, e con mio sommo dispiacere, sapendo quanto sia importante la frequenza a scuola, dover sospendere le lezioni in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado di competenza comunale (Plessi Fondazione, N. T. Gallucci, Don Clemente Silipo, Via Trieste, Palazzo Romeo, infanzia, elementari, media)”.

La decisione ha valenza fino al 1° maggio “quando, insieme ai medici Asp, avremo qualche giorno di tempo per capire se effettivamente il fenomeno contagi si sia fermato o meno o se alcune manifestazioni febbrili su alcuni ragazzi siano dovuti ad altro o al virus”.

Il primo cittadino, alla luce di questo stato di cose, raccomanda “a tutti i ragazzi di fare vita ritirata e isolata, evitando rapporti sociali e usando sempre la mascherina e il distanziamento”.