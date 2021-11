Mileto, Giordano chiede il ripristino della postazione di Guardia medica

Il sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano ha inviato una missiva al presidente della Regione Roberto Occhiuto, al commissario dell’Asp di Vibo Valentia Maria Bernardi e al direttore del Distretto sanitario Raffaele Bava per chiedere di “intervenire con urgenza per ripristinare il pieno servizio di postazione di Continuità Assistenziale (Guardia medica)”.

Il primo cittadino, che comunque premette che “del problema del Poliambulatorio si sta già interessando il consigliere regionale Michele Comito, con il quale già c’è stata una interlocuzione e che sta valutando la situazione sanitaria della provincia compreso Mileto, spiega che “l’essere costretti a rivolgersi altrove sta provoncando numerosi disagi e forti disservizi agli utenti di Mileto, che in piena notte si sono visti sbarrate le porte della postazione di Mileto. Tale fatto determina – argomenta – come è facile prevedere, una violazione del diritto alla salute per il territorio rappresentato, che, sede di Poliambulatorio e già sede del Distretto, si vede privato anche del servizio minimo essenziale della postazione di C.A.”.

“Stessa situazione – aggiunge Giordano – si riverbera per il CSM e il servizio ambulatoriale di neuropsichiatria dove il medico in servizio sta per andare in pensione e pertanto è necessario per tempo provvedere a inviare subito altri sanitari in sostituzione, in quanto gli utenti del territorio e del comprensorio, già in qualche occasione, avendo necessità di eseguire le note ed essenziali terapie mensili, si sono ritrovati ad essere rifiutati per mancanza di medici in sede”.

Giordano – che invoca “immediate decisioni” – si augura poi che nei piani di organizzazione dell’Asp si tenga conto che Mileto rappresenta da sempre sotto un profilo sanitario, il catalizzatore di diversi territori di comprensorio e che quindi si operi in vista di una riorganizzazione dei servizi a redistribuire i servizi anche sul Poliambulatorio di Mileto, riattivando in maniera compiuta una struttura adeguata”.