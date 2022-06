Mileto, firmato il contratto dei lavori di messa in sicurezza

Stamani presso il Comune di Mileto è stato firmato il contratto, redatto dalla segretaria generale Marina Petrolo e relativo ai lavori di messa in sicurezza, tra il dirigente dell’Area Tecnica Domenico Marfia e il rappresentante della Ditta BAIA SRL di Cellole.

I lavori, che vedranno presto il loro inizio, riguardano la messa in sicurezza dei tratti Mileto – Filandari (Calata i Russu) e la bretella Piazza Pertini Via Capuana SS 18.

In seguito al finanziamento ottenuto dal Ministero dell’Interno di 600.000 euro a totale carico dello Stato, i lavori sono stati aggiudicati a seguito di gara di appalto dal Sua di Vibo Valentia e aggiudicati con il ribasso d’asta pari al 33.28%.



“Trattasi di opere strategiche – ha affermato il sindaco Salvatore Fortunato Giordano – che la mia Amministrazione ha voluto fortemente e che serviranno a collegare il centro di Mileto con Filandari e la Piazza Pertini di Paravati con la Ss18 sud. In particolare, quest’ultima opera rientra tra le previsioni strategiche per aprire il centro di Paravati all’esterno con un’arteria che servirà anche a far defluire il traffico verso la Grande Chiesa voluta da Natuzza, che verrà consacrata al culto il prossimo 6 agosto.

Si tratta di una delle 4 opere che sono già state ultimamente aggiudicate per un valore complessivo di 2.459.000 euro (le altre sono la messa in sicurezza di Calabrò, Vindacitu e Coltura;San Giovanni; Comparni; Area ex Ospedale civile Mileto e Muri Campo sportivo), che, insieme a quelle già eseguite o in esecuzione (Zona Santa Venere a Paravati, Via Nicola Lombardi Mileto, Campetto Comparni, Centro Sociale San Giovanni, Palatenda Paravati, Tennis Foro Boario, Asilo Sorelline D’Onofrio e Scuola Elementare Morabito, lavori dei nuovi colombari cimiteriali e altre ancora), consentono all’Amministrazione, a tre anni dalla sua elezione, di stilare un bilancio assolutamente positivo di opere pubbliche, che servono a rilanciare anche sotto l’aspetto infrastrutturale il territorio”

Considerati il prossimo appalto del Campo Sportivo Comunale, la scuola innovativa di Paravati e altro, i componenti dell’Amministrazione si ritengono “assolutamente soddisfatti del nostro operato, sapendo di non aver tradito le attese della Comunità che ha deciso di conferirci l”onore di ricoprire questo ruolo”.