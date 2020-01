Mileto. Finanziamenti per la sicurezza, l’Amministrazione esulta: “Premiato il lavoro intenso di questi 7 mesi”

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano, esulta per aver ottenuto 1.200.000 euro dal Ministero dell’Interno nell’ambito dei fondi per la sicurezza.

“I progetti finanziati – spiega il primo cittadino – riguardano la messa in sicurezza delle vie cittadine Nicola Lombardi e Ugo La Malfa per la complessiva somma di euro 600.000. Queste strade verranno, quindi, completamente rimodernate e messe in sicurezza, di modo che diventino la strada alternativa alla Ss18 (Via Kennedy e Corso Umberto I). Il secondo progetto approvato concerne invece la messa in sicurezza delle strade Chiusella, L’Aquila, Larderia, Capuana e Santa Venere a Paravati. Le prime strade – sottolinea – rappresenteranno una rinnovata arteria che unirà Paravati con la Ss 18 direzione Sud. Mentre finalmente troverà risoluzione l’agognata zona Santa Venere da circa trent’anni insediamento abitativo senza opere di urbanizzazione”. Nella riunione di maggioranza di oggi pomeriggio “grandissima soddisfazione” è stata espressa da tutti i componenti del Gruppo “Città Futura” nella consapevolezza che “in questi 7 mesi si è lavorato tanto e incominciano a vedersi i primi frutti”. Il sindaco Giordano ha ringraziato “ nostri collaboratori che ci hanno aiutato a redigere gli studi di fattibilità e che ci hanno indicato la via del finanziamento. È importante segnalare che “Mileto per la prima volta partecipa a queste iniziative dei fondi sicurezza, messi a disposizione dal Ministero dell’Interno, dimostrando di avere quella flessibilità giusta che serve per cogliere tutte le opportunità”. “Speriamo – sostiene il sindaco – che questi siano primi atti di una lunga e soddisfacente amministrazione, che servano a ridare fiducia alla nostra popolazione nelle istituzioni, che questa volta dimostrano di essere dalla loro parte e di fare i loro esclusivi interessi. Ora bisogna continuare a seguire le pratiche burocratiche, rispettando i tempi del cronoprogramma, per eseguire queste idee e trasformarle in realtà, non tralasciando tutto quando di altro si sta focalizzando.

I tempi sono veloci, tanto che già a febbraio verranno accreditate le somme pari al 20% ed è previsto che entro 8 mesi venga affidata l’esecuzione dei lavori”. “Ci impegneremo al massimo come sempre – rimarca Giordano – e nelle prossime occasioni riproporremo i progetti per le frazioni Calabrò, San Giovanni e Comparni che pure erano previsti in questa tornata ma che per ristrettezze economiche del Ministero non hanno potuto ora trovare accoglimento. Ma il territorio – conclude – è di tutti e quindi tutti i cittadini devono felicitarsi se una parte del loro territorio viene messa in sicurezza a vantaggio di tutta la comunità”.