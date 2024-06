Mileto. Dopo il crollo, posta sotto sequestro la scuola elementare: crescono gli interrogativi sulla sicurezza

Il crollo del solaio dell’androne della scuola elementare “Giuseppe Morabito” ha destato pesanti interrogativi sullo stato delle scuole in Calabria. Le riflessioni si moltiplicano perché la sicurezza di chi trascorrere diverse ore della giornata nelle strutture scolastiche deve essere prioritaria rispetto a tutto il resto. La comunità rimane perplessa e pensa a quelli che potevano essere gli effetti se il crollo si fosse verificato un mese addietro, con alunni e personale scolastico all’interno, o durante le operazioni di voto per le elezioni comunali ed europee o ancora al momento della proclamazione degli eletti quando una folla considerevole si trovava proprio nel l’androne o nelle sue immediate vicinanze. Domande che accendono incertezze e paure e spingono a chiedere verifiche e interventi dagli effetti risolutivi.

Intanto, come ha spiegato il sindaco Fortunato Salvatore Giordano, l’immobile “è stato posto sotto sequestro dall’Autorità giudiziaria, finalizzato ad un intervento dei periti per stabilire le cause del crollo ed eventuali responsabilità”.

Il primo cittadino ha inoltre confermato che “lunedì la Giunta tramuterà le direttive verbali all’Ufficio tecnico in una delibera, affinché si possa immediatamente procedere a stabilire quali siano gli interventi necessari al ripristino di una situazione di sicurezza dello stabile, sempre in correlazione e nel rispetto massimo delle attività poste in essere dalla Procura di Vibo Valentia”.