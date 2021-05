Mileto. Disposte limitazioni per le esequie, lezioni in presenza e mercato sospesi fino al 13 maggio

Nuovo giro di vite operato dal sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano al fine di limitare le occasioni di contagio da Covid. Il primo cittadino ha infatti emesso tre ordinanze per disporre “la sospensione delle lezioni in presenza in tutte le scuole del territorio comunale e del mercato settimanale fino al 13 maggio e la limitazione esequie funebri”. Giordano ha invitato, ancora una volta, la comunità a rispettare tutte le regole, viste la poco rassicurante situazione.