Mileto, consegnati i lavori di messa in sicurezza dell’area ex ospedale civile e campo sportivo

Nella mattinata di oggi sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori, ingegner Giulia Fresca, all’Impresa aggiudicataria Remac Srl, nella persona del suo legale rappresentante Massimo Restuccia unitamente al geometra Angelo Ferraro, e alla presenza del sindaco di Mileto, Salvatore Fortunato Giordano, i lavori per la “Messa in sicurezza del Campo sportivo comunale e dell’area ex ospedale di Mileto”

Ciò a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto da parte della Sua di Vibo Valentia alla Remac Srl per un importo di 525.000 euro e, a seguito del contratto stipulato dal responsabile Area Tecnica, architetto Domenico Marfia, redatto dalla segretaria generale, dottoressa Marina Petrolo, stipulato in data di ieri.

È seguito un sopralluogo per verificare le condizini dello stato di fatto.

“I lavori – ha spiegato il primo cittadino – riguardano la messa in sicurezza di un’area molto a cuore ai miletesi, atteso che proprio nell’ex ospedale furono deposti i 39 corpi esanimi dopo il bombardamnento alleato del 16/7/1943. Tra l’altro, sabato vi è la ricorrenza dell’evento, che è divenuta una tradizione, alla presenza del colonnello Bruno Capece, Comandante provinciale dei Carabinieri. Un intervento importante – ha aggiunto – che serve quindi a restituire dignità ad un luogo sacro e a dare risposte ai cittadini che da anni vivono in una zona degradata. Nell’intervento è prevista anche la sistemazione della zona della fontana di Via Ospedale. I lavori si estendono altresì al campo sportivo comunale, per la demolizione e rifacimento del muro di cinta a ridosso della Caserma dei Carabinieri da tempo necessitanti di interventi di messa in sicurezza. Inoltre, verranno messe in sicurezza sia la strada che collega la SS 18 con la Caserma dei Carabinieri e sia la strada che da accesso al Campo sportivo, lato fungo Sorical.

È il secondo lavoro importante consegnato, ma ce ne saranno altri in questi giorni, che come i precedenti sono a totale carico dello Stato. Altrimenti, con i debiti pendenti sul bilancio comunale, non avremmo mai potuto raggiungere in così breve tempo questi importanti obiettivi di crescita e di messa in sicurezza del territorio, soprattutto di aree periferiche spesso abbandonate da tutti. Ciò grazie all’impegno di questa Amministrazione che ha attivato le pratiche di finanziamento e che abbiamo perseguito con forza e tenacia. Sono assolutamente grato ai progettisti e all’Ufficio tecnico per gli sforzi compiuti tra le mille difficoltà, per portare a compimento alcuni progetti, che riteniamo vitali per il nostro territorio.

C’è ancora tanto da fare – ha concluso – ma credo che in questi tre anni di amministrazione, è sotto gli occhi di tutti, il risultato ottenuto con numerosi cantieri aperti, alcuni conclusi, e altri da aprire a breve”.

L’Impresa quindi potrà da subito iniziare i lavori ed avrà 180 giorni per concluderli.