Mileto, anziano muore travolto dalla caduta di un albero

Stava lavorando nel proprio terreno, quando, all’improvviso è stato colpito da un albero in caduta. Tragica e inaspettata fine a San Giovanni Mileto per un 75enne, travolto in tarda mattinata da un imponente ramo. A scoprire il triste evento è stato il figlio dell’anziano, che ha tagliato il ramo ed allertato i soccorsi. Vano però l’arrivo di sanitari del 118: l’uomo era già deceduto.