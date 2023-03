Migranti, Klaus Davi: “I cittadini di Cutro siano candidati al Nobel per la Pace”

«Le cittadine e i cittadini di Cutro e tutta la città di Cutro devono essere candidati al Premio Nobel per la Pace. Il governatore Roberto Occhiuto, la premier Giorgia Meloni, tutto il Governo e l’opposizione dovrebbero adoperarsi affinché questo avvenga». Lo ha dichiarato Klaus Davi, giornalista e massmediologo.

Già domenica sera, ospite di Veronica Gentili a “Controcorrente” su Rete 4, Davi aveva sottolineato la slancio umanitario dei pescatori cutresi che si sono buttati in acqua per salvare i migranti superstiti della strage. Ora l’auspicio è che le autorità regionali, nazionali ed europee si adoperino affinché il generosissimo popolo calabrese abbia un riconoscimento che si merita. «Sarebbe anche un modo per ricordare questa immane tragedia che rischierebbe, come molte altre, di passare nel dimenticatoio. Invece no. La Calabria è una delle regioni più povere d’Europa, il Sud Italia è completamente abbandonato a se stesso e questo potrebbe essere un modo per fissare nell’immaginario collettivo il ricordo di questi fatti. Forza politici, datevi una mossa e, invece di polemizzare tra di voi, adoperatevi affinché ci sia questo bellissimo riconoscimento per un popolo straordinario come quello calabrese», ha concluso Klaus Davi.