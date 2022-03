Miglioramento dell’accoglienza per i presidi ospedalieri di Lamezia Terme, Soveria Mannelli e Soverato

Sarà presto attivato il servizio di accoglienza e reception per i cittadini e pazienti dei presidi ospedalieri di Lamezia Terme, Soveria Mannelli e Soverato grazie ad un progetto voluto dal commissario straordinario dell’Asp di Catanzaro Ilario Lazzaro.

La finalità è quella di migliorare l’accoglienza e l’orientamento degli utenti, ma soprattutto porre la giusta attenzione a tutte quelle fasce di cittadini utenti che hanno difficoltà ad accedere ai servizi sanitari o più fragili che, per la cattiva educazione di alcuni, vedono purtroppo negato un diritto, come ad esempio un parcheggio riservato o priorità nelle code d’attesa o semplicemente essere accolti come avviene in una struttura ricettiva.

La nuova organizzazione, che è stata progettata grazie al contributo del direttore sanitario POU Antonio Gallucci, del direttore amministrativo POU Carlo Nisticò e il direttore dell’Ufficio Tecnico Maurizio Benvenuto, oltre a consentire un miglioramento dal punto dell’accoglienza, renderà più sicuri i presidi ospedalieri dell’Asp di Catanzaro, in quanto tutti gli accessi esterni ed interni saranno controllati da personale altamente qualificato ed esperto. Questa nuova organizzazione consentirà anche, in questo particolare periodo di contagi da Covid-19, un controllo più accurato del flusso di cittadini che usufruiranno dei servizi ospedalieri.