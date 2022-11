Michele Zoccali eletto presidente regionale della Società italiana della Psichiatria

“Un incarico meritato sul campo, per l’enorme esperienza maturata, in un settore delicatissimo e che ha bisogno di fare dei passi in avanti importanti.”

A dirlo è Francesco Cannizzaro, Deputato di Forza Italia, esaltando l’elezione di Michele Zoccali a presidente della Società Italiana di Psichiatria della Calabria. Incarico ottenuto incassando l’unanimità dei consensi nel corso dell’Assemblea regionale della S.I.P.



“Esprimo le mie felicitazioni per l’incarico di prestigio che il professionista reggino ha ottenuto, mettendo d’accordo tutti i componenti chiamati a nominare la nuova guida. Un ruolo in cui il Direttore del Dipartimento di Salute mentale e Dipendenze, sono certo, saprà distinguersi ancora una volta, in virtù delle sue grandi doti umane e specialistiche. Da parlamentare, da reggino e da amico, un sincero augurio di buon lavoro a Michele Zoccali, a cui mi lega un vecchio rapporto di stima e affetto. È una notizia che sicuramente dà lustro al nostro territorio”.