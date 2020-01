Michele Zaffino vince il Pallone d’Oro Dilettanti, De Caria: “È un esempio per i giovani”

“Siamo orgogliosi di questo importante risultato che dimostra come il lavoro, l’abnegazione, la passione vengano sempre premiati”. L’assessore allo Sport Francesco De Caria esulta per il traguardo raggiunto da Michele Zaffino, che ha conquistato il Pallone d’Oro Dilettanti, prestigioso trofeo (assegnato da “Tuttocampo” sulla base del voto on line) che resta in Calabria, dopo il successo dell’anno scorso di Diego Tomasi.

“Michele – sostiene De Caria – è dotato di grande umiltà e riesce a trasmettere un coinvolgente entusiasmo. Se è riuscito ad ottenere un numero elevato di preferenze, che gli ha consentito di staccare tutti gli altri, è grazie alle sue qualità in campo, ma anche alla sua serietà ed alla sua costanza. È un esempio per tutti i giovani, perché incarna i più sani principi sportivi. A nome dell’Amministrazione comunale, mi sento di ringraziarlo perché ha dato, a modo suo, lustro alla città di Serra San Bruno”.

L’attaccante 25enne della città della Certosa, infatti, ha conquistato il titolo di capocannoniere con la Serrese nella scorsa stagione realizzando 32 reti in 14 partite disputate. Attualmente milita nel San Nicola da Crissa.