Michele Zaffino vicino all’Asd Serrese 1973: i biancoblù puntano al salto di categoria

Un grande ritorno per avere un grande futuro. L’Asd Serrese 1973 ha in mente di rivivere i fasti del passato e per farlo vuole scommettere sul miglior cavallo di razza che il panorama calcistico locale offre. La dirigenza biancoblù ha infatti avviato i contatti con il bomber Michele Zaffino al fine di avere in dote, per la prossima stagione, la quantità di reti necessarie per operare il salto di categoria.



Di più: avere Zaffino in rosa contribuirebbe anche a innalzare l’appeal mandando un messaggio forte e chiaro a tifoseria ed avversarsi. All’approccio iniziale hanno fatto seguito discorsi concreti tanto che la conclusione della trattativa non sarebbe lontana. Il 31enne è infatti entusiasta di tornare a calcare i campi del suo paese e la proposta dell’Asd Serrese 1973 lo lusinga: ecco perché il già “Pallone d’oro nazionale dilettanti” potrebbe davvero essere l’asso nella manica per il prossimo anno. Quindi, dopo le esperienze con il Soriano, la Vigor, il San Nicola, l’Asd Chiaravalle e il Montepaone, Zaffino è pronto a rivestire la maglia che più gli piace. Al momento non si registrano dichiarazioni ufficiali, ma il matrimonio è nell’aria e i tifosi possono tornare a sognare cataste di gol e giocate decisive capaci di cambiare il senso di un Campionato. Un innesto di valore, dunque, che restituirebbe all’ambiente lo spirito giusto per riconquistare il posto che merita nel mondo sportivo.