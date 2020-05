Michele Zaffino pronto a spiccare il volo: squadre di Serie C se lo contendono

Squadre di serie C, dalla Toscana alla Sicilia, sono interessate al talento serrese Michele Zaffino, bomber dalla tecnica sopraffina e dall’ottima visione di gioco.



Ventisei anni non ancora compiuti, Zaffino ha recentemente conquistato il Premio “Pallone d’oro nazionale dilettanti” grazie a performance che hanno fatto innamorare i tifosi.

Le ultime due stagioni hanno ulteriormente dimostrato il valore della punta: 32 reti realizzate in 14 partite con la maglia della Serrese (2018/2019), 19 gol in 12 partite nel torneo in corso iniziato con il trasferimento a San Nicola da Crissa.

Dunque, è giunto il momento del salto di qualità definitivo con l’approdo nel calcio professionistico: l’occasione è da sfruttare, a Michele il compito di valutare l’ambiente migliore per lo sviluppo del proprio talento.