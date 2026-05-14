Michele Zaffino non si ferma più: è suo anche il trono dei bomber vibonesi

C’è un nome che, domenica dopo domenica, continua a prendersi la scena nel calcio vibonese: Michele Zaffino. L’attaccante del momento non si limita a trascinare la propria squadra, ma mette tutti in fila anche nella classifica marcatori del territorio, conquistando la vetta a suon di gol e prestazioni decisive. Numeri che raccontano una stagione da protagonista assoluto, fatta di freddezza sotto porta, continuità e leadership offensiva. Ogni pallone che passa dai suoi piedi sembra poter trasformarsi in occasione, ogni partita diventa il palcoscenico ideale per lasciare il segno.

Dopo aver conquistato la classifica marcatori del proprio girone, Zaffino mette il sigillo anche su quella di tutti i bomber vibonesi, confermandosi il riferimento offensivo del territorio e aggiungendo un altro prestigioso riconoscimento alla sua stagione già straordinaria.

Tra tifosi e appassionati cresce l’entusiasmo: Zaffino è l’uomo copertina del calcio vibonese, il bomber che oggi detta il ritmo e costringe gli avversari a inseguire. Un percorso che sa di consacrazione e che ricorda quello di un vero “Pallone d’Oro dei dilettanti”, simbolo di sacrificio, continuità e fame di vittorie.

Quindi, l’attaccante aggiunge un altro importante pezzo alla propria bacheca personale, una collezione di soddisfazioni che, nel corso degli anni, di titoli e riconoscimenti ne ha già visti parecchi.

Intanto il messaggio è chiaro: la classifica dei bomber vibonesi ha un nuovo padrone e il suo nome è Michele Zaffino.