Michele Zaffino nominato Responsabile nazionale Libertas Young per il Sud Italia

Il calciatore e tecnico Michele Zaffino è stato nominato Responsabile nazionale Libertas Young per il Sud Italia. Il 28enne bomber di Serra San Bruno ha alle spalle importanti esperienze calcistiche essendo stato protagonista con le maglie di Serrese, Soriano, Vigor, San Nicola e Chiaravalle. L’attaccante ha inoltre vinto “Pallone d’oro nazionale dilettanti” (trofeo assegnato da “Tuttocampo” sulla base del voto on line) nel 2019 ed è stato citato in un articolo di “France Football”, la rivista francese più famosa al mondo ed organizzatrice ufficiale del Pallone d’Oro. Tecnico dell’Asd “San Bruno”, è impegnato nell’attività volta a trasmettere ai giovani la cultura del rispetto e il più sano sano spirito sportivo.

Zaffino ha ringraziato il responsabile nazionale Libertas Young Francesco De Caria e il presidente Andrea Pantano “per la piena fiducia riposta nella mia persona” e si è detto “entusiasta di partire con questa coinvolgente avventura che permettere di stare al fianco dei giovani, di confrontarsi con loro e di diffondere i concetti del rispetto e della genuina competizione sportiva spingendo ognuno a dare il massimo per raggiungere nuovi traguardi”. Si aggiunge, pertanto, un altro tassello importante per il decollo del Centro nazionale Sportivo Libertas in Calabria che, grazie soprattutto al lavoro del giovane manager sportivo De Caria Francesco, da poco nominato in Commissione Sport della Regione Calabria per rappresentare gli Enti di promozione sportiva insieme a Giuseppe Melissi (ASI), sta crescendo giorno dopo giorno aggregando società sportive ed enti del terzo settore.